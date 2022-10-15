SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe'de rezidansta yangın: Bina sakinleri tahliye edildi | Video
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Son dakika haberi... Kadıköy Fikirtepe'de bir rezidansta yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi hızlı bir şekilde başlarken, bina sakinleri de tahliye edildi.