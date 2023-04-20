Video Haber Son dakika: Karadeniz gazı devreye alınıyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar | Video
Son dakika: Karadeniz gazı devreye alınıyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Karadeniz gazı devreye alınıyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar | Video

20.04.2023 | 21:04

Son dakika... Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleşiyor. İşte törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in önemli açıklamaları...

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