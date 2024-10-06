SON DAKİKA | Katil İsrail'den Beyrut'a yeni bombardıman
Son dakika haberi: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'den sonra gözünü diktiği Lübnan'da saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İsrail, Beyrut'a yeni bir bombardıman başlattı.
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