SON DAKİKA! MGK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada hangi konular var? | Video

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir gündemle toplandı. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. MGK'da; Yunanistan'ın Ege'deki provokatif adımları, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ve Rusya-Ukrayna savaşının öncelik konular arasında yer alması bekleniyor.