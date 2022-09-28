SON DAKİKA! MGK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada hangi konular var? | Video
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir gündemle toplandı. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alınacak. MGK'da; Yunanistan'ın Ege'deki provokatif adımları, Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidi ve Rusya-Ukrayna savaşının öncelik konular arasında yer alması bekleniyor.