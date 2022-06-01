Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-16 mesajı | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 tedarikine yönelik görüşmelerde olumlu havanın olduğunu belirterek, "Gerek Türkiye'ye gelen ABD heyetleriyle yapılan toplantılarda, gerekse ABD'ye giden heyetin kongre üyeleriyle yaptıkları temaslar olumlu bir havada geçmiş ve temasların devamı için bir zemin de oluşmuştur" dedi.