Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! İmha edilme anı kamerada | Video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkâri Şemdinli’de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP'nin tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "PKK terör örgütü, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Hakkâri/Şemdinli'de sivillerin de kullandığı yola tuzaklanan EYP, Kahraman Mehmetçiklerimizin dikkatiyle tespit edilerek imha edildi" denildi.