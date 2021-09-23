Son dakika! MSB bu görüntülerle açıkladı! 11 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.