Video Haber SON DAKİKA | MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı
SON DAKİKA | MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı

SON DAKİKA | MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı

02.11.2024 | 16:09

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silahlı terör örgütü PKK/YPG tarafından zorla kaçırılan ve örgütün faaliyetlerinde kullanılan çocuk teröristlerin itiraflarının yer aldığı bir video yayınladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
MSB'den, yayınlanan video ile ilgili yapılan açıklamada, "İzleyeceğiniz görüntüler; terör örgütü PKK/YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor. BM İnsan Hakları Komisyonunun 2022'de yayımladığı raporlarda binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını, terörist faaliyetler için alıkonulduğunu ve hatta örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğini ortaya koyuyor. Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG'nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sığınmak istediğini gözler önüne seriyor. Bölgemizdeki çocukların terör örgütleri tarafından kaçırılmadığı günlere ulaşıncaya kadar PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek Bu nedenle; yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara 'Teslim olun' diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı 06:02
SON DAKİKA | MSB, PKK’nın zorla kaçırdığı çocuk yaştaki teröristlerin itirafları yayınladı 02.11.2024 | 16:09
Bakan Göktaş’tan Narin Güran açıklaması: 7 Kasım’da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak 41:15
Bakan Göktaş'tan Narin Güran açıklaması: 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak 02.11.2024 | 13:17
İstanbul’da DEAŞ’a operasyon! 24 kişi tutuklandı 00:49
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 24 kişi tutuklandı 02.11.2024 | 08:35
Fethiye’deki yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! CHP’li Başkanın danışmanı tutuklandı 01:32
Fethiye’deki yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! CHP’li Başkanın danışmanı tutuklandı 01.11.2024 | 22:50
Ardahan’da öğrenciler TÜBİTAK şenliğinde buluştu 04:37
Ardahan’da öğrenciler TÜBİTAK şenliğinde buluştu 01.11.2024 | 22:25
İtirafçı Nevzat’ın kardeşi SABAH’a konuştu! 07:05
İtirafçı Nevzat’ın kardeşi SABAH’a konuştu! 01.11.2024 | 19:27
Kartal çöp yığınları ile doldu! İşçiler greve gitti, vatandaş kokudan yolda yürüyemiyor 04:50
Kartal çöp yığınları ile doldu! İşçiler greve gitti, vatandaş kokudan yolda yürüyemiyor 01.11.2024 | 18:47
Narin’in cesedinin taşındığı otomobilde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı 00:21
Narin'in cesedinin taşındığı otomobilde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı 01.11.2024 | 18:21
Kartal’da çöp dağları yükseliyor 04:52
Kartal'da çöp dağları yükseliyor 01.11.2024 | 17:14
İşte MİT’in ilk kez açıkladığı gizli belgeler! Casus Dilber Cavidan kim? 03:07
İşte MİT'in ilk kez açıkladığı gizli belgeler! Casus Dilber Cavidan kim? 01.11.2024 | 13:48
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele ediyoruz 03:44
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele ediyoruz 01.11.2024 | 12:17
Mersin’de Jandarma’dan Uyuşturucu Operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı 00:47
Mersin'de Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı 01.11.2024 | 11:11
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurmuştu… İşte o uyuşturucu maddeler… 03:27
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurmuştu… İşte o uyuşturucu maddeler… 01.11.2024 | 11:07
Gürz-25’ operasyonlarında 37 mağara ve sığınak imha edildi 01:08
Gürz-25' operasyonlarında 37 mağara ve sığınak imha edildi 01.11.2024 | 08:49
Kırıkkale ve Kırşehir polisinden ortak operasyonu: İki hırsızlık şüphelisi yakalandı! 00:21
Kırıkkale ve Kırşehir polisinden ortak operasyonu: İki hırsızlık şüphelisi yakalandı! 31.10.2024 | 22:47
Minik öğrencilerden emniyet teşkilatına ziyaret 01:52
Minik öğrencilerden emniyet teşkilatına ziyaret 31.10.2024 | 22:39
Yılki atları görsel şölen oluşturdu 01:06
Yılki atları görsel şölen oluşturdu 31.10.2024 | 22:34
ARÜ’lü öğretim görevlisi Dr. Erhan Turan, TÜBİTAK projelerini açıkladı 07:05
ARÜ’lü öğretim görevlisi Dr. Erhan Turan, TÜBİTAK projelerini açıkladı 31.10.2024 | 22:20
SON DAKİKA... Sahte Euro çetesine büyük darbe! Tam 947 adet: Hepsi piyasaya sürülmeyi bekliyormuş! 01:42
SON DAKİKA... Sahte Euro çetesine büyük darbe! Tam 947 adet: Hepsi piyasaya sürülmeyi bekliyormuş! 31.10.2024 | 21:48
Kurt köpeğinin polislere saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 01:34
Kurt köpeğinin polislere saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 31.10.2024 | 21:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA