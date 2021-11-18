Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Son dakika! PKK için dev operasyon başladı! 700 personel katılıyor | Video 18.11.2021 | 09:29
00:45
01:14
27:21
00:49
SOLOTÜRK’ten KKTC semalarında hayran bırakan gösteri | Video 17.11.2021 | 18:17
00:45
00:15
07:08
41:38
Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a son veda 17.11.2021 | 16:00
05:44
05:42
Son dakika: Düzce'de şiddetli deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 17.11.2021 | 16:03
49:25
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar 17.11.2021 | 13:14
00:41
Ankara'da FETÖ’cü yarbay ve binbaşına gözaltı | Video 17.11.2021 | 12:51
09:15
01:12
Cizre'de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı 17.11.2021 | 09:07
04:21
Ferdi Özbeğen’in yeğeninin öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama | Video 17.11.2021 | 00:08
02:16
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti | Video 16.11.2021 | 23:30
03:08
07:37
02:29
İspanya'da greve giden yaklaşık 20 bin metal işçisi polisle çatıştı | Video 16.11.2021 | 21:23
İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) Ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Siirt İlinde Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (700) personel [(53) operasyonel tim] görev alıyor.