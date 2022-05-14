SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı açıldı! Başkan Erdoğan: "Bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:34
Burhanettin Duran | Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç kararı ne olur? 14.05.2022 | 17:13
04:10
Melih Altınok | Yargının Kaftancıoğlu kararı siyasi mi? 14.05.2022 | 16:56
03:38
Mehmet Barlas | Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya’ya soğuk duş 14.05.2022 | 16:52
03:46
Hasan Basri Yalçın | Ukrayna'nın Suriye yansımaları 14.05.2022 | 16:47
04:26
Mahmut Övür | Kaftancıoğlu 'gölge başkan' 14.05.2022 | 16:39
34:57
06:09
05:25
04:02
06:34
00:11
03:07
Salihli’yi sağanak vurdu, yollar göle döndü | Video 13.05.2022 | 23:08
01:36:22
01:32
Hindistan’da binada yangın: 26 ölü, 30 yaralı | Video 13.05.2022 | 22:46
04:30
08:36
17:48
02:29
00:46
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası | Video 13.05.2022 | 18:38
Son dakika haberi: Rize Artvin Havalimanı açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev dolgu alan üzerine yapılan dev havalimanına ilk inişi yapan isimler olarak tarihe geçti. Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Medeniyetimiz ve kültürümüzle taban tabana zıt bir şekilde yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Yeminli Türkiye düşmanlarının ihanetlerine rağmen bu bayrağı daha yukarı dikmek için gayret göstereceğiz. Bugünkü sıkıntıları biz çözeceğiz." dedi.