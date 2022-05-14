SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı açıldı! Başkan Erdoğan: "Bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız" | Video

Son dakika haberi: Rize Artvin Havalimanı açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev dolgu alan üzerine yapılan dev havalimanına ilk inişi yapan isimler olarak tarihe geçti. Başkan Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Medeniyetimiz ve kültürümüzle taban tabana zıt bir şekilde yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Yeminli Türkiye düşmanlarının ihanetlerine rağmen bu bayrağı daha yukarı dikmek için gayret göstereceğiz. Bugünkü sıkıntıları biz çözeceğiz." dedi.