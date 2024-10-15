SON DAKİKA: Rojin Kabaiş'in ölümünde ilk bilgiler: Elbise ve darp detayı! Cesedi uzun süre...

Son dakika: Van'da 18 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Van Gölü sahilinde cesedinin bulunması ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Rojin'in uzun süre suda kaldığı, kıyafetlerinin üzerinde olduğu, uzun süre suda kalması sebebiyle cesedinin şiştiği ve gözle yapılan ilk muayenede herhangi bir darba maruz kalmadığı anlaşıldı. İşte Rojin Kabaiş'in ölümünün detayları...