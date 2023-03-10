SON DAKİKA: Seçim 2023 ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı | Video
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinde "Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" hükmünde yer alan yetkisini kullanarak seçim kararını imzaladı. Böylece "Seçim ne zaman?" sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle seçim kampanyasında müzik kullanılmayacağını vurguladı.
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