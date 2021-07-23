Son dakika: Şile'de A Haber ekibine alçak saldırı! Cankurtaranlar basın emekçilerini yerlerde tekmelediler | Video

Denizde kaybolan kişileri haber yapmak için İstanbul Şile'ye giden A Haber ekipleri saldırıya uğradı. İBB'ye bağlı cankurtaranlar A Haber ekibini darp etti. Olay anlarını anlatan Şenlik, "Yaklaşık 2 gündür Şile Ayazma Plajı'nda kaybolan kişilerin yayınlarını gerçekleştiriyoruz. Bugün 11.02 sıralarında bu noktaya gelmiştik canlı yayın gerçekleştirmek için. Bizim dışımızda pek çok ulusal medya bu noktadaydı. Biz gelir gelmez organize bir şekilde birbirleriyle konuştuklarına tanıklık ettik. Cankurtaranların şefi olduğunu düşündüğümüz bir kişi, 'Burada kimse A Haber'e röportaj vermeyecek. Bu namussuzlarla konuşanın ben burada hesabını keserim' dedi.