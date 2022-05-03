SON DAKİKA: Sivas'ta korkunç kaza! Otomobil üst geçit duvarına çarptı: Ölü ve yaralılar var | Video
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Son dakika haberleri: Sivas'ta Ramazan bayramının ikinci gününde kan donduran bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, üst geçit duvarına çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.