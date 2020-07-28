Video Haber Son Dakika: Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de! Artık Twitter ve Facebook... | Video

Son Dakika: Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de! Artık Twitter ve Facebook... | Video

Son Dakika: Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de! Artık Twitter ve Facebook... | Video
28.07.2020 | 15:18

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Son dakika haberi... İnternet sosyal medya düzenlemsi TBMM Genel Kurulu'na geliyor! TBMM'de oylanacak olan internet sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, Facebook ve benzeri şirketler Türkiye'de temsilcilik açacak! İşte TBMM'ye gelen internet sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, Facebook ve benzeri şirketlere getirilecek yeni kurallar...

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