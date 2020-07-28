Son Dakika: Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de! Artık Twitter ve Facebook... | Video

Son dakika haberi... İnternet sosyal medya düzenlemsi TBMM Genel Kurulu'na geliyor! TBMM'de oylanacak olan internet sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, Facebook ve benzeri şirketler Türkiye'de temsilcilik açacak! İşte TBMM'ye gelen internet sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, Facebook ve benzeri şirketlere getirilecek yeni kurallar...