Video Haber SON DAKİKA! Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Rıfat Merkezinde!
SON DAKİKA! Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Rıfat Merkezinde!

SON DAKİKA! Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Rıfat Merkezinde!

01.12.2024 | 19:08

Son dakika haberi: Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezine girmeye başladı. Öte yandan; PKK/YPG'nin sözde Tel-Rıfat sorumlusu da öldürüldü. İşte son dakika Tel Rıfat gelişmeleri!

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