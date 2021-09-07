Video Haber Son dakika: Taliban Sözcüsü Mücahid, Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı | Video

Son dakika: Taliban Sözcüsü Mücahid, Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı | Video

Son dakika: Taliban Sözcüsü Mücahid, Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı | Video
07.09.2021 | 18:05

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Son dakika haberleri: Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı. Başbakanlığa Molla Muhammed Akhund getirilirken, Başbakan Yardımcılığına Abdul Ghani Birader getirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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