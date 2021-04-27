SON DAKİKA: Tam kapanmanın etkisi nasıl olacak? Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Evlerdeki virüs tehlikesine dikkat!
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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, tam kapanma kararının salgın üzerinde göstereceği etkiyi canlı yayında yorumladı...