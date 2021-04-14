Video Haber Son dakika: Tatile giden özel aracıyla seyahat edebilecek mi? Merak edilen soru yanıt buldu | Video

Son dakika: Tatile giden özel aracıyla seyahat edebilecek mi? Merak edilen soru yanıt buldu | Video

Son dakika: Tatile giden özel aracıyla seyahat edebilecek mi? Merak edilen soru yanıt buldu | Video
14.04.2021 | 18:33

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Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları kapsamında özel araçla seyahat etmek yasaklanırken, tatile giden ve bunu ibraz edenler yasaktan muaf olacak. Otel veya acenteden alınan tatile giderken özel araçla seyahat edilebilecek.

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