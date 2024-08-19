Video Haber Son dakika: Tekirdağ'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika: Tekirdağ'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika: Tekirdağ'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

19.08.2024 | 20:33

Son dakika... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik madde üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

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