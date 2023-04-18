Video Haber Son dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video
Son dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video

Son dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video

18.04.2023 | 19:41

Son dakika haberi... Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex kurucusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı. Fatih Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.

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