Son dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer iade edilecek | Video
Son dakika haberi... Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex kurucusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı. Fatih Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.
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