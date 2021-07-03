Son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye geldi | Video
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Son Dakika Haberi... Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırmasının ardından milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın Brezilya’da teslim olmasının ardından dün özel ekip Brezilya'ya gitmişti. Son dakika haberine göre Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye indi.