Son dakika: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi | Video
Son dakika haberi... Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.
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