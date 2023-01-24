Video Haber Son dakika: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi | Video
Son dakika: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi | Video

Son dakika: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi | Video

24.01.2023 | 18:08

Son dakika haberi... Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.

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