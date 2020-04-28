Son dakika: Türkiye'den ABD'ye yardım! Tıbbi malzeme götürecek uçak Ankara'dan havalanacak! | Video

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıa göre ABD'ye gidecek olan maske, siperlik, dezenfektan ve tıbbi malzemelerin uçağa yüklendiği anların fotoğrafları yer aldı. Paylaşıma, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak." ifadeleri eklendi.