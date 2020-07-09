Video Haber Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş paylaşım | Video

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş paylaşım | Video

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş paylaşım | Video
09.07.2020 | 09:42

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Son Dakika Haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın ilk 6 ayında 583 fabrikanın hizmete girdiğini açıklamasının ardından muhalefetten gelen "Bir günde 3 fabrika mı açılıyor?" eleştirilerine söz konusu üretim tesislerinin isimlerini tek tek açıklayarak yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılmış, burada yaptığı açıklamada, son 6 ayda 583 yeni fabrikanın hizmete girdiğini söylemişti.


Bu açıklamanın ardından muhalefetten, "Bir günde 3 fabrika mı açılıyor?", "Nerede, yerini göstersinler." gibi eleştiriler gelmişti. Hatta konu soru önergeleriyle TBMM gündemine taşınmıştı.


Gerçekleri görmek için
Bunun üzerine Bakan Varank, sosyal medyadan açıklama yaparak, muhalefetin tepkilerine yanıt verdi. Varank, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Yılın ilk yarısında, sadece OSB'lerde 583 üretim tesisi ruhsat alarak faaliyete geçti. Ülkesinden bihaber ezberciler gerçekleri görmek için klavyelerini bırakıp sahalara inebilir." dedi.


Varank, mesajının devamında, "Ülkemizde yatırım ve üretim iştahı güçlü şekilde devam ediyor." derken, açılan 583 tesisin tam listesini yayınladı.

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