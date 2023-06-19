Sözde 'Selam-Tevhid' soruşturmasında görev alan firari FETÖ'cü Silivri'de yakalandı | Video

Kamuoyunda sözde Selam-Tevhid/Kudüs Ordusu terör örgütü soruşturması olarak bilinen; siyasetçilerin, üst düzey kamu görevlilerinin, iş insanı, gazeteci ve akademisyenlerin usulsüz olarak dinlendiği soruşturmada görev alan ve o dönem İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ihraç komiser İlyas Turan, Silivri'de yakalandı.