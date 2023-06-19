Sözde 'Selam-Tevhid' soruşturmasında görev alan firari FETÖ'cü Silivri'de yakalandı | Video
Kamuoyunda sözde Selam-Tevhid/Kudüs Ordusu terör örgütü soruşturması olarak bilinen; siyasetçilerin, üst düzey kamu görevlilerinin, iş insanı, gazeteci ve akademisyenlerin usulsüz olarak dinlendiği soruşturmada görev alan ve o dönem İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ihraç komiser İlyas Turan, Silivri'de yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 4 yıl 12 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İlyas Turan'ın Silivri'de saklandığı belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde komiserlik yaparken FETÖ bağlantısı tespit edilince meslekten ihraç edilen Turan'ın, yine FETÖ tarafından 2010-2014 yılları arasında yürütülen, yüzlerce mağdur, müşteki ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını, dernek ve vakıfları herhangi bir gerekçe olmadan terörle ilişkilendiren sözde 'Selam-Tevhid/Kudüs Ordusu Terör Örgütü' soruşturmasında görev aldığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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