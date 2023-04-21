Sultanahmet Camii tekrar ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: "İki bayramı bir arada yaşadık" | Video

Restorasyonunun tamamlanan Sultanahmet Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. Açılışta açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Sultanahmet İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Hatta ilkidir. Burası sadece cami değildir, medresesi hamamı çeşmesi ve pek çok birimiyle külliyedir." ifadelerini kullandı.