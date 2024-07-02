Suriye Milli Ordusu : TSK’nın yanındayız | Video

Kayseri’de başlayan olayların ardından Suriye’nin Kuzeyinde yaşanan olayların ardından Suriye Milli Ordusu tarafından videolu mesaj yayınlandı. Türk Bayrağının açıldığı videoda “Biz Suriye Milli Ordusu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanındayız. Bazı silahlı grupların yapmış olduğu ferdi olaylarla ilgili kanunen yargılanacaklardır” denildi.