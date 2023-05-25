Suriyelilerin dönüş projesinde dev adım! Yıl sonuna kadar bitecek | Video

Türkiye'de bulunan 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin ilk adımı atıldı. Suriye'nin Cerablus kentinde 5 bin konutun temel atma törenine katılan Bakan Soylu, "Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz burada yapılan güvenli evlere yerleştirilecek. Konutlar yıl sonuna kadar bitecek" dedi.