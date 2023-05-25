Suriyelilerin dönüş projesinde dev adım! Yıl sonuna kadar bitecek | Video
Türkiye'de bulunan 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin ilk adımı atıldı. Suriye'nin Cerablus kentinde 5 bin konutun temel atma törenine katılan Bakan Soylu, "Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz burada yapılan güvenli evlere yerleştirilecek. Konutlar yıl sonuna kadar bitecek" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:16
Suriyelilerin dönüş projesinde dev adım! Yıl sonuna kadar bitecek | Video 25.05.2023 | 11:23
00:33
01:47
01:23
02:09
06:12
Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı | Video 24.05.2023 | 23:20
00:11
01:16
Meksika’da petrol rafinerisinde yangın: 4 yaralı | Video 24.05.2023 | 22:11
00:50
Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı | Video 24.05.2023 | 21:23
00:05
00:35
Siverek'te kökünü kurutma operasyonu: 7 kişi tutuklandı | Video 24.05.2023 | 18:19
01:07:39
02:45
40:29
00:43
Zafer işaretli provokasyon ortalığı karıştırdı | Video 24.05.2023 | 16:41
03:45
Dilek Güngör | Benim anketim de bu! 24.05.2023 | 16:39
04:20
Melih Altınok | Dolar nasıl 30 TL olur? 24.05.2023 | 16:35
03:33
Salih Tuna | Özdağ'ın ve Kılıçdaroğlu'nun açmazı 24.05.2023 | 16:32
00:33