Suruç Sarayaltı Mahallesi’nde su şebekesi patladı, mahalle sular altında kaldı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Sarayaltı Mahallesi’nde, ŞUSKİ’ye ait içme suyu şebekesinde meydana gelen patlama nedeniyle mahalle sular altında kaldı.
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