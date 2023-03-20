Taksim Camii'nin dijital mahyası asıldı | Video

Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul'da camiler mahyalarla süslenmeye başlandı. Taksim Camii'nde ise diğer camilerden farklı olarak geçen sene olduğu gibi bu yıl da yine dijital mahya kullanılacak. Bir ay boyunca çift taraflı 100 metrekarelik dev ekranda “Ramazan ve dayanışma” temalı mesajlara yer verilecek.