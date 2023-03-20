Taksim Camii'nin dijital mahyası asıldı | Video
Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul'da camiler mahyalarla süslenmeye başlandı. Taksim Camii'nde ise diğer camilerden farklı olarak geçen sene olduğu gibi bu yıl da yine dijital mahya kullanılacak. Bir ay boyunca çift taraflı 100 metrekarelik dev ekranda “Ramazan ve dayanışma” temalı mesajlara yer verilecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:35
Taksim Camii'nin dijital mahyası asıldı | Video 20.03.2023 | 20:32
16:18
03:21
Hilal Kaplan | Bir dezenformasyon biçimi olarak anketler 20.03.2023 | 16:57
03:02
Melih Altınok | Liyakat 20.03.2023 | 16:54
04:07
Mehmet Barlas | Dünyayı karıştıranlar Türkiye'de boş durur mu? 20.03.2023 | 16:49
08:40
00:18
04:43
00:41
CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ten tehdit dolu sözler! | Video 20.03.2023 | 15:40
01:46
01:27
03:35
AK Parti'li Cevdet Yılmaz'ın annesi, Bingöl'de toprağa verildi | Video 20.03.2023 | 14:16
03:19
01:53
04:03
00:47
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, iftiraya ses kayıtlı cevap | Video 20.03.2023 | 11:23
04:14
Son Dakika: Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek | Video 20.03.2023 | 11:08
02:44
Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı için adaylığını ilan etti | Video 20.03.2023 | 09:25
04:28