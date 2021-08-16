Video Haber Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber'e konuştu: "Kimse için tehdit oluşturmuyoruz" | Video

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber'e konuştu: "Kimse için tehdit oluşturmuyoruz" | Video

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber'e konuştu:
16.08.2021 | 16:09

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Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber'e açıklamalarda bulundu. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, "Herkesin içi rahat olsun. Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak." şeklinde konuştu. Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu belirten Shaheen, Türkiye ile işbirliğine sıcak baktıklarını dile getirdi..

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