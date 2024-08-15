TBMM'de tarihi Gazze oturum! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Milli mücadelemiz zaferle taçlanacak" | Video
Son dakika haberleri: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de Gazze için düzenlenen özel oturumda dünyaya seslendi. Gazze halkının uluslararası adaletten yoksun olarak işgalci İsrail'in suçlarına karşı büyük bir mücadele yürüttüğünü belirten Mahmud Abbas, "Allah'ın bir gün bu milli mücadelemizi zafer ve özgürlükle taçlandıracağına ve uzun zamandan beri devam eden bu belanın son bulacağına inanmaktadır." dedi. Soykırımın asıl amacının Filistin'i yok etmek olduğunu söyleyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Gazze Filistin devletinin ayrılmaz asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet olamaz, Gazze'siz Filistin devleti olamaz." dedi.
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