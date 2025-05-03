Video Haber TEKNOFEST'te Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
TEKNOFEST'te Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

TEKNOFEST'te Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

03.05.2025 | 19:25

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

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