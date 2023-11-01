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Tel Aviv’de siren sesleri

Tel Aviv’de siren sesleri

31.10.2023 | 23:29

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de, akşam saatlerinde Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketler nedeniyle siren sesleri yükseldi.

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