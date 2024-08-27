Terör turnuvasına 3 tutuklama
Esenyurt’ta DEM Parti İstanbul Gençlik Meclisi organizesinde “Gülistan Doku Futbol Turnuvası” halı saha etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapılması üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda DEM Parti Esenyurt İlçe Eş başkanları Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan’ın bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları adli kontrolle serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.
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