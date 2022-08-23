Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ Yunanistan'ın tacizini değerlendirdi: ABD, Yunanistan'ı 51. eyaleti gibi kullanıyor | Video

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına Yunanistan tarafından taciz yapılmasını değerlendirdi. Yunanistan'ın ABD'den akıl aldığını vurgulayan Başbuğ, "ABD, Yunanistan'ı 51. eyaleti gibi kullanıyor ve onun üzerinden Türkiye'ye yeni bir cephe açmak istiyor" dedi.