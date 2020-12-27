Tevfik Göksu'dan İBB'ye süt tepkisi "Litresi 8 lira olan süt dağıtıyorsunuz!" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Son dakika! Teröre darbe: Hainler böyle etkisiz hale getirildi | Video 27.12.2020 | 15:04
05:31
Son dakika! Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması | Video 27.12.2020 | 14:23
00:45
00:28
Ekrem İmamoğlu'nün süt dağıtımı engelleniyor algısı çöktü | Video 27.12.2020 | 13:46
14:13
09:38
A Haber, depremin merkez üssünde. İşte Kavaktepe köyündeki son durum | Video 27.12.2020 | 11:25
00:15
Son dakika! Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu | Video 27.12.2020 | 11:06
02:18
Elazığ Belediye Başkanı'ndan deprem açıklaması | Video 27.12.2020 | 10:33
03:27
00:30
Elazığ'da şiddetli deprem! İşte deprem anından görüntüler | Video 27.12.2020 | 10:20
03:07
01:01
Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı 27.12.2020 | 00:53
01:57
'Milyoner' programında Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten soru | Video 26.12.2020 | 23:53
07:46
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' dersi | Video 26.12.2020 | 23:07
01:59
00:51
SON DAKİKA HABERİ: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 26.12.2020 | 19:07
03:03
05:01
Mahmut Övür | AİHM kararı hukuki mi, siyasi mi? 26.12.2020 | 15:26
03:01
Haşmet Babaoğlu | Kartondan tatlar... 26.12.2020 | 15:24
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin litresi 8 lira olan süt dağıttığını açıkladı.