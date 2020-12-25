THY'den son dakika korona açıklaması! 28 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak | Video
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.