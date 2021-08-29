Video Haber TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla düzenlendi! | Video

TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla düzenlendi! | Video

TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla düzenlendi! | Video
29.08.2021 | 18:53

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TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni bugün Başkan Erdoğan’ın katılımıyla düzenlendi. Detaylar A Haber'de...

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