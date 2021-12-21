TOGG, 'dijital konvoy' ile ABD’ye gidiyor! İşte ilk görüntüler...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, dünya sahnesine ilk adımını ABD'de atıyor.

ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek ve dünyanın en büyük teknoloji firmalarının yer aldığı Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de yer alacak olan TOGG, yolculuğu başlıyor.

Türk Hava Yolları'nın hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo tarafından Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye taşınacak TOGG'un SUV modelinin sergileneceği fuarda TOGG yeni logosuya tanıtılacak.

THY görevlileri tarafından büyük bir titizlikle uçağa yüklenen 3 ton ağırlığındaki TOGG, Boeing 777F tipi TK6361 sefer sayılı kargo uçağıyla saat 17:30'da ABD'ye hareket edecek