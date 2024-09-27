Torbacılara sabah baskını: 16 gözaltı
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bugün gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir operasyonda sokak satıcılarına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Halk arasında "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu madde satıcılarına karşı yürütülen çalışmalarda, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası toplam 16 şüpheliye ait adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
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