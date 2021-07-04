“Tosuncuk” için hesap vakti! İstanbul Emniyeti’ne getirildi! | Video
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“Çiftlik Bank” vurgununun baş mimarı “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Mehmet Aydın’ın ifadesi, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alınacak.