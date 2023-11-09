Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye 7 bin lira ceza kesildi
Kağıthane'de trafiği tehlikeye düşürerek seyreden bir motosiklet sürücüsüne polis ekipleri 7 bin lira para cezası uyguladı.
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