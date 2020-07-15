TRT EBA TV izle! (15 Temmuz 2020 Çarşamba) 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı | Video 15.07.2020 | 09:36
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15 Temmuz Türkiye ve 13 Temmuz Keşmir şehitlerine özel şarkı | Video 15.07.2020 | 08:33
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02:11
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz paylaşımı | Video 14.07.2020 | 22:31
02:04
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 15 Temmuz paylaşımı | Video 14.07.2020 | 22:09
03:25
Selçuk Bayraktar'dan 15 Temmuz paylaşımı | Video 14.07.2020 | 22:01
01:59
Son dakika! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü | Video 14.07.2020 | 21:59
04:51
Son dakika! 14 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 14.07.2020 | 20:56
04:07
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İletişim Başkanlığı paylaştı. 15 Temmuz "30 Kuş" Şiiri | Video 14.07.2020 | 20:21
00:58
İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel üç boyutlu video | Video 14.07.2020 | 20:21
14:18
08:16
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması! | Video 14.07.2020 | 19:48
04:59
Başkan Erdoğan: "Önümüzde aydınlık bir gelecek var" | Video 14.07.2020 | 19:35
04:23
Başkan Erdoğan: "Salgının zirve dönemini geride bıraktık" | Video 14.07.2020 | 19:33
02:40
Konut satışlarında rekor! Haziran'da yüzde 209 artış | Video 14.07.2020 | 16:30
25:58
15 Temmuz'un kahramanları o geceyi anlatıyor! | Video 14.07.2020 | 16:09
TRT EBA TV canlı yayın 15 Temmuz 2020 Çarşamba izle! 'Uzaktan Eğitim' Lise, İlkokul, Ortaokul kanalları canlı yayın! İlkokul, Lise, Ortaokul kanalları; 'Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV'de. İşte 15 Temmuz 2020 Çarşamba 'Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV Lise, İlkokul, Ortaokul, kanalları canlı yayını, videoları, internet linkleri...
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