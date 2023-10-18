Video Haber Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi | Video

18.10.2023 | 10:10

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Tunceli'de Doludibek kırsalında düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü üyesi 2 terörist etkisiz hale getirildi."

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