Turizm Bakanı Mayıs sonunu işaret etti! Turizmin yeni yol haritası ne? | Video
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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın belirlediği turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye'nin global pazarlardaki turizm tanıtımını üstlenen Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), bugünkü gündemi yönetirken, süreç sonrası sektörün hızlı toparlanmasına katkıda bulunacak stratejileri de planlamaya ve hayata geçirmeye devam ediyor.