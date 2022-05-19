Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi "Alparslan" Mersin'de | Video

7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıkan Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Alparslan'ın , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'de olacağı açıklanmıştı. Edinilen son dakika habere göre; Fatih, Kanuni ve Yavuz'dan sonra 4'üncü gemi Mersin'e ulaştı.