Video Haber Türkiye’nin en eski Ramazan Bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık
Türkiye’nin en eski Ramazan Bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık

Türkiye’nin en eski Ramazan Bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık

11.03.2024 | 23:59

Şehzadeler Şehri Amasya’da Ramazan aylarında 160 yıldır kaleye çıkarak konser veren bando, Türkiye’nin en eski Ramazan Bandosu olma özelliği taşıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türkiye’nin en eski Ramazan Bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık 06:13
Türkiye’nin en eski Ramazan Bandosu Amasya’da: Tam 160 yıllık 11.03.2024 | 23:59
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü 04:27
Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü 11.03.2024 | 23:59
Tatlıcıdaki hırsızlık anı kamerada: 4 bin TL ve SMA bağış kumbarasını çaldılar 02:08
Tatlıcıdaki hırsızlık anı kamerada: 4 bin TL ve SMA bağış kumbarasını çaldılar 11.03.2024 | 22:47
Almanya’da Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı 02:55
Almanya’da Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı 11.03.2024 | 22:47
Abdülhamit Han Cami Ramazan Ayı’nda bir başka güzel 03:13
Abdülhamit Han Cami Ramazan Ayı’nda bir başka güzel 11.03.2024 | 22:09
İsrail güçlerinden Filistinlilere insanlık dışı muamele: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar 00:28
İsrail güçlerinden Filistinlilere insanlık dışı muamele: 6 Filistinliyi iple birbirine bağladılar 11.03.2024 | 22:09
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 07:31
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ile yaptı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 11.03.2024 | 21:13
SON DAKİKA | Bakırköy’de feci kaza: TIR köprüye çarptı, aracın üzerine devrildi 00:46
SON DAKİKA | Bakırköy'de feci kaza: TIR köprüye çarptı, aracın üzerine devrildi 11.03.2024 | 19:34
Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş deste deste para sayarken görüntülendi | Video 00:36
Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş deste deste para sayarken görüntülendi | Video 11.03.2024 | 16:42
MSB’de kritik zirve! Bakan Güler, Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi | Video 00:20
MSB'de kritik zirve! Bakan Güler, Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın bir araya geldi | Video 11.03.2024 | 15:10
CHP mitinginde Seçer ve Başarır’ın tarafları birbirine girdi! Ali Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu | Video 00:37
CHP mitinginde Seçer ve Başarır'ın tarafları birbirine girdi! Ali Mahir Başarır yumurta yağmuruna tutuldu | Video 11.03.2024 | 14:54
Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu | Video 00:45
Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu | Video 11.03.2024 | 10:08
Eylem hazırlığındayken yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 02:44
Eylem hazırlığındayken yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 11.03.2024 | 09:01
“Mercek-13” operasyonlarında bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video 01:27
“Mercek-13” operasyonlarında bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video 11.03.2024 | 08:40
Londra’nın ünlü caddesi Ramazan ayına özel aydınlatıldı 07:19
Londra’nın ünlü caddesi Ramazan ayına özel aydınlatıldı 11.03.2024 | 00:11
Sultanahmet Cami’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı 09:37
Sultanahmet Cami’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı 11.03.2024 | 00:11
Frankfurt’un ana caddesi Ramazan ayı için aydınlatıldı 08:08
Frankfurt'un ana caddesi Ramazan ayı için aydınlatıldı 11.03.2024 | 00:10
Tekirdağ’da korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü 00:30
Tekirdağ'da korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı: 1 ölü 11.03.2024 | 00:11
Edirne’de Ramazan’ın ilk Teravih namazı kılındı 01:02
Edirne’de Ramazan'ın ilk Teravih namazı kılındı 11.03.2024 | 00:10
Tarihî Ulu Camisi’ne “Dünyada bir yolcu gibi ol” mahyası asıldı 03:12
Tarihî Ulu Camisi’ne “Dünyada bir yolcu gibi ol” mahyası asıldı 11.03.2024 | 00:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA