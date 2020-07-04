Türkiye'nin ilk ilk deniz seyir füzesi "Atmaca" bu sefer uzun uçtu! "Atmaca" hedefini başarıyla vurdu! | Video

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyam medya hesabında yaptığı açıklamasında Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca" füzesinin ilk kez 200 kilometre üzerindeki hedefini başarıyla vurduğunu belirtti. Bakan Demir "Atmaca'mız bu sefer uzun uçtu." ifadelerini kullandı.