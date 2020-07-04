Türkiye'nin ilk ilk deniz seyir füzesi "Atmaca" bu sefer uzun uçtu! "Atmaca" hedefini başarıyla vurdu! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
CHP’li Kaboğlu, şimdi de Diyanet İşleri Başkanı’nı hedef aldı! | Video 05.07.2020 | 00:47
00:22
Boşnaklar, “Çok yaşa Türkiye! Sultan Erdoğan!” sloganları attı | Video 05.07.2020 | 00:09
00:09
06:26
Son dakika! 4 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 04.07.2020 | 21:11
01:41
20:47
12:26
43:19
01:15
02:05
04:01
02:03
01:30
00:31
03:32
İki otomobilin çarpıştığı kazada LPG tankı yola fırladı | Video 04.07.2020 | 12:53
01:36
03:25
01:02
Corona virüs mutasyona uğradı! Artık daha çok bulaşıcı! | Video 04.07.2020 | 12:09
04:08
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyam medya hesabında yaptığı açıklamasında Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca" füzesinin ilk kez 200 kilometre üzerindeki hedefini başarıyla vurduğunu belirtti. Bakan Demir "Atmaca'mız bu sefer uzun uçtu." ifadelerini kullandı.